1 órája

Döbbenet, hogy mennyi kamionos bukott le az M7-esen

Összehangolt ellenőrzés volt az M7-es autópálya somogyi szakaszán.

Harsányi Miklós
Döbbenet, hogy mennyi kamionos bukott le az M7-esen

Fotó: Huszár Márk

– A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai október 9-én közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya Somogy vármegyei szakaszán – tájékoztatott pénteken a rendőrség. – Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult. 

Összehangolt ellenőrzés volt az M7-es autópálya somogyi szakaszán
Összehangolt ellenőrzés volt az M7-es autópálya somogyi szakaszán

A rendőröknek 13 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett intézkedniük. Arra is felhívták a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között - a 7500 kilogrammot - meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel!

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
