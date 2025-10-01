Tarthatatlan állapotok: ráférne a szigorítás a Nemzeti Dohányboltokra

Az önkormányzat a döntést azzal indokolta, hogy a dohányboltok közelében az utóbbi időben egy olyan vendégkör jelent meg, amely rossz példát mutathat a fiatalok számára. Emiatt szükségesnek tartották a korlátozás bevezetését, egyúttal céljuk a nem dohányzók védelme is, így betiltották a dohányboltok körüli kocsmai hangulatot.

Tilos a dohányboltok körüli alkoholfogyasztás

Megelégelték a balatonfürediek a dohányboltok körüli rendetlenséget

A rendeletet a Balatonfüred város honlapján tették közzé, ahol a helyi lakosság és az üzletek is megismerhették a szabályokat. Az intézkedés bevezetése óta a rendőrség és a közterület-felügyelők fokozott ellenőrzést tartanak a kijelölt területeken. Akik megszegik a szabályt, akár 30 ezer forintos helyszíni bírságra is számíthatnak.

A kaposvári dohánybolt-tulajdonosok is egyre gyakrabban találkoznak azzal a jelenséggel, hogy vásárlók a boltban vásárolt italokat nem kulturált módon fogyasztják el, és az üres palackokat, valamint egyéb hulladékot szétszórják a bolt környékén.

– Nálunk ugyanez a tapasztalat. Vannak, akik megveszik a kis tüskéket, megisszák a bolt előtt, majd az üres üveget ott hagyják a bolt előtt. Olykor a kapulj alatti gázórára rakják az üvegeket, és egyszerűen ott hagyják. Hiába szólok nekik, hogy ez így nem megoldás, ez nem szemetes – jegyezte meg Gölöncsér Attila, egy helyi dohánybolt tulajdonosa. A boltvezető hozzátette, hogy a problémák napi szinten ismétlődnek, és nemcsak a hulladék eldobása okoz gondot, hanem az is, hogy sokan a gyerekeiket is ott hagyják a bolt ajtaja előtt, akik egyébként be se nézhetnének az üzletbe. Ha egy ellenőr meglátná ezeket a helyzeteket, komoly bírságot szabhatna ki, de az érintettek kezelhetetlenek – tette hozzá.

Egy másik kaposvári dohánybolt tulajdonos is megosztotta hasonló tapasztalatait, hangsúlyozva, hogy nem érti a jelenség mögött álló logikát: Megveszik az alkoholt, kimegy a bolt elé, és máris bontja fel, szisszen a sör. Egyszerűen érthetetlen – fogalmazott.

Bővülő közterületi korlátozások

A balatonfüredi testület a jövőben hasonló korlátozásokat tervez bevezetni, nagyobb forgalmú városi helyszíneken is. Elsődleges célpontok között szerepel a Gyógy-tér és a Kiserdő, bár ezekben az ügyekben még nem született végleges döntés.