1 órája
Drónok és jelzés nélküli rendőrautók is segítik a razziát: repkednek a 40 ezres bírságok - mutatjuk, ennyit fizetsz!
Figyelj az útra! - hétfőn kezdődött és vasárnapig tart az országos közlekedésbiztonsági ellenőrzés. Drónok is segítik az ellenőrzést, bárhol és bármikor számíthatsz ellenőrzésre.
Újabb egy hetes közlekedésbiztonsági akció indult el hétfőn, gyakran drónok is részt vesznek az ellenőrzésekben, s akik vétenek a szabályok ellen, súlyos bírságot számíthatnak.
Közlekedésbiztonság, veszélyeztetés, mobiltelefon használat, balesetek, kockázata
– A somogyi rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – közölte érdeklődésünkre hétfőn Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. – Az akciósorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát. A közlekedők – ahogy eddig is és ezután is – vármegyeszerte bárhol számíthatnak rendőri ellenőrzésekre.
Drónok és jelzés nélküli rendőrautók is segítik a razziát: repkednek a 40 ezres bírságok
- A szóvivő arról is beszámolt: az ellenőrzéseket általánosságban testkamerák, fedélzeti kamerák, videokamerák, alkoholszondák, sebességmérő (mozgó és fix telepítésű) berendezések, drónok, továbbá jelzés nélküli (civil) és jelzetes rendőrautók segítik. Kérdésünkre – mekkora büntetést szabhatnak ki a rendőrök, ha valaki menetközben mobilozik, illetve nem csatolja be a biztonsági övet – Orbán Zoltán közölte: a vezetés közbeni telefonálásért (kézben tartott) 20 ezer forint bírságot és 3 büntetőpontot szabnak ki.
- – A 2025. szeptember 18-tól hatályba lépett rendelet értelmében a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt a közigazgatási bírság összege lakott területen 20 ezer, lakott területen kívül 30 ezer, autóúton és autópályán 40 ezer forint – tette hozzá az SVMRFK szóvivője.