Drónok és jelzés nélküli rendőrautók is segítik a razziát: repkednek a 40 ezres bírságok - mutatjuk, ennyit fizetsz!

Újabb egy hetes közlekedésbiztonsági akció indult el hétfőn, gyakran drónok is részt vesznek az ellenőrzésekben, s akik vétenek a szabályok ellen, súlyos bírságot számíthatnak.

Drónok is részt vesznek az ellenőrzésekben

– A somogyi rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot – közölte érdeklődésünkre hétfőn Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. – Az akciósorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentse a balesetek kockázatát. A közlekedők – ahogy eddig is és ezután is – vármegyeszerte bárhol számíthatnak rendőri ellenőrzésekre.

Drónok és jelzés nélküli rendőrautók is segítik a razziát: repkednek a 40 ezres bírságok