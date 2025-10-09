Elhitte, hogy megátkozták az ékszereit, ezért úgy gondolta, jobb, ha kölcsönadja

Tetemes kárt okozott egy nő áldozatainak – durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken.

Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken

Készpénz, arany ékszer, áldozat, kölcsön, életmentő kórházi kezelés

– A 38 éves csaló 2023 nyarán baráti viszonyba került egy szintén kaposvári hölggyel, majd a bizalmas viszonyt arra használta fel, hogy a következő fél évben több mint 20 alkalommal kérjen tőle készpénzt, és arany ékszereket – tájékoztatott szerdán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK).

Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken