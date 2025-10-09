október 9., csütörtök

Elhitte, hogy megátkozták az ékszereit, ezért úgy gondolta, jobb, ha kölcsönadja

Címkék#bizalom#kölcsön#készpénz#áldozat

Áldozatai bizalmába férkőzött, majd komoly pénzösszegeket csalt ki egy nő Kaposváron. Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken.

Harsányi Miklós

Tetemes kárt okozott egy nő áldozatainak – durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken.

Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken
Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken

 

Készpénz, arany ékszer, áldozat, kölcsön, életmentő kórházi kezelés

– A 38 éves csaló 2023 nyarán baráti viszonyba került egy szintén kaposvári hölggyel, majd a bizalmas viszonyt arra használta fel, hogy a következő fél évben több mint 20 alkalommal kérjen tőle készpénzt, és arany ékszereket – tájékoztatott szerdán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). 

 

Durva átverés: a csaló elhitette, hogy átok ül az ékszereken

  • A kölcsön indokaként életmentő kórházi kezelésekre hivatkozott, melyekre valójában sosem volt szüksége. Az ékszerekkel kapcsolatban pedig azt hitette el áldozatával, hogy azokon átok ül, és meg kell szabadulnia tőlük.
  • – Egy 84 éves kaposvári férfinak szintén sikerült a bizalmába férkőznie – közölte. – Tőle az autója javítására kért kölcsön pénzt úgy, hogy kocsival, és jogosítvánnyal sem rendelkezett. A bűncselekményt súlyosbítja, hogy az áldozat idős koránál fogva csak korlátozottan volt képes felismerni a helyzet veszélyét.
  • A nő áldozatait közel 2.000.000 forinttal károsította meg. A rendőrök a feltételezett elkövetőt csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. Az eljárás során a nyomozati cselekményeket elvégezték, és az iratokat nemrég vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.

 

