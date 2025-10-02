1 órája
Durván beletaposol a gázpedálba? Ne tedd: új trafiboxok mérik a sebességet
Az új eszközök elősegítik a gyorshajtókkal szembeni hatékonyabb fellépést. Sokaknak hasznos lehet a traffiboxok somogyi listája.
– Folyamatosak a közlekedésrendészeti ellenőrzések a Tatabányai Rendőrkapitányság illetékességi területén – tájékoztatott szerdán a police.hu. A rendőrök célja, hogy csökkentsék a balesetek számát. Az egyenruhások rendszeresen végeznek ittasság-ellenőrzéseket, kiemelt figyelmet fordítanak az előzési és kanyarodási szabályok betartására is.
A gyorshajtók kiszűrése érdekében Tatabányán három új trafiboxot helyeztek ki. Az ünnepélyes átadón október 1-jén Madari Csaba r. ezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság vezetője elmondta, bízik benne, hogy a száguldozás ezeken a szakaszokon megszűnik.
Somogyban leginkább a kaposvári önkormányzat nyúlt a zsebébe, a Toponári úton, majd a Kaposfüreden felállított traffiboxok mellé még négyet állítottak csatasorba. Traffiboxok Somogy vármegyei listája.