Versei bosszantották a hatalmat, azonnal kirúgták és elvitték a rendőrök a legendás tanárt

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja tájékán nem csak azon folyamatokat érdemes felidézni, amelyek a forradalom napjaiban zajlottak, hanem azokat a személyeket is, akik közvetetten, vagy a forradalmat kiváltó sötét diktatúra áldozataiként sokat szenvedtek a kommunizmus indokolatlan és oktalan megbélyegzése miatt. Ilyen sors Garai Istváné, aki a Felvidéken – Nagyölveden – született, pozsonyi tanulmányait követően a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett diplomát 1941-ben. Széleslátókörű, nagyműveltségű pedagógus volt, akinek már A nyugatra szálló fellegekhez című művét 1944-ben bezúzták, annak háborúellenes hangvétele okán.

Garai István

A második világháborút követő zűrzavaros politikai rendszerben Garai körül egyre szűkült a tér. Nagy bátorságról tett tanúbizonyságot akkor, amikor 1948-ban megjelentette Mesekirály című verseskötetét, amely a felvidéki magyarság méltatlan kitelepítéséről szólt. A Magyarországon akkor már tomboló sztálini diktatúra gyorsan cselekedett: két év börtönre és állásvesztésre ítélte az akkor krisztusi korban lévő írót. Ráadásul a büntetést az elhíresült szegedi Csillagban kellett leülnie… Már a börtönévek is nagy büntetést jelentettek számára, de az igazi nehézségek a „szabadulást” követően jöttek, ugyanis tizennégy évnek kellett eltelnie 1950-től, hogy Garait rehabilitálják és újból tanári munkát vállalhasson. Addig fizikai munkásként (kályhafütő, ládaszögelő, konyhás), adminisztrátorként engedték csak dolgozni. 1964-ben került a Balatonhoz, ami a sok nehézség után felszabadító erőként hatott rá.

Garai István a Balatonnál szedte csokorba a verseit

A szép környezet, a siófoki Perczel Gimnázium színvonalas közege, az oktatás szépsége újból felélesztették benne a költőt, a műfordítót. A magyar-latin szakos, klasszikus műveltségű Garai így lett a magyar irodalom egyetlen olyan képviselője, aki két nyelvű – magyar-latin – kötetben szedte csokorba balatoni verseit.

Így született meg 1970-ben a Pannónia ékkövéből című kötete, amelyben a jól ismert nyári Balaton mellett a tó év közbeni állapotát is rögzítette. Pontos rímek, gazdag formanyelv, mély gondolatiság jellemezte. Verseiben mint egy festmény, úgy elevenedett meg a tó addig ismeretlen arca. A költészet mellett külföldi lapokban is publikált, műfordítói tevékenységét Petrarca díjjal ismerték el. Nyugdíjazásáig, 1977-ig a Perczel Mór Gimnázium ikonikus tanára volt, s bár 1984-ben családjával Budapestre költözött, műveivel, stílusával, egyediségével örökre beírta magát a balatoni kultúrtörténetbe. A 110 esztendeje született költő emlékét a siófoki gimnáziumban emléktábla őrzi, életművét Bartusz-Dobosi László irodalomtörténész méltón ápolja. Őrizzük meg e nehéz életű költő emlékezetét mi olvasók is, hiszen Garai azon költők sorába tartozik, akiknek menedéket és alkotói erőt adott a Balaton, melyről egyik versében meghatóan vallott: „Boldog vagyok, hogy lezajlott három / évtizedem az édeni tónál /...máig is lelkem ünnepi kalácsa”