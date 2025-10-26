Egészségesnek hitt ételek, amelyek valójában hizlalnak

Sokan azt hiszik, hogy az egészséges ételektől automatikusan fogyni fognak. Azonban léteznek hizlaló egészséges ételek is, sőt néha ezek a diétás étrend szupersztárjainak tűnnek, ám a hatásuk egészen más, mint a karcsúság előidézése.

Az egészséges ételek fogyasztása kiemelten fontos a gyermekkorban

Egészséges ételek, de kalóriadúsak

A táplálkozási szakértők egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy az „egészséges” nem mindig jelent fogyást támogató ételeket. Egy amerikai klinika igazgatója, Franklin Joseph professzor szerint vannak olyan hizlaló egészséges ételek, és ezek tipikus példái annak, milyen könnyű beleesni a „hamis egészségesség” csapdájába, írta meg a nuus.hu.

Ezek az ételek egészségesnek néznek ki, egészségesnek hangzanak, és gyakran okos választásként reklámozzák őket. De valójában éhesebbé, fáradtabbá és ingerlékenyebbé teszik az embereket, állította a szakértő, és fel is sorolt belőlük ötöt.

Gyümölcslevek -a folyékony cukorcsapdát jelentenek, mert a gyümölcslé az egyik leggyorsabb módja annak, hogy hirtelen megemeljük a vércukorszintünket. A rostokat ugyanis eltávolítják, így gyakorlatilag csak a cukor marad. Még a 100%-os levek is olyan hatással lehetnek a szervezetre, mint egy szénsavas üdítő. Ha frissítőre vágysz, inkább készíts smoothie-t, amiben a rost is megmarad.

Fehérjés granolák és müzliszeletek – a megtévesztő fitneszcsomagolással hódítanak. A „protein” felirat ma már mágikus szó lett, pedig gyakran csak díszlet. A granolák, fehérjeszeletek és reggelizőpelyhek sokszor tele vannak cukorral, növényi olajokkal és üres kalóriákkal. Rövid távon energiát adnak, de gyorsan éhesek leszünk tőlük. Klasszikus példái a hizlaló egészséges ételeknek.

Szárított gyümölcs – természetes, de nem ártatlan. Az aszalt gyümölcsöt sokan a nassolás egészséges formájának tartják, pedig valójában koncentrált cukorbomba. Egy marék mazsola annyi cukrot tartalmaz, mint egy marék gumicukor. Ha valaki édességre vágyik, inkább válasszon friss gyümölcsöt.

Rizsszeletek – a diétás önámítás iskolapéldái. A sok fogyókúrás étrendben mentőövként szerepelnek, ám valójában nem laktatnak. A fogyasztóik egy órával később újra éhesek a gyorsan felszívódó szénhidráttól, ami farkaséhséget eredményez.

Zsírszegény ízesített joghurtok – a desszert álruhában. A light joghurtok szintén tartalmaznak cukrot vagy mesterséges édesítőkkel, amelyek megzavarják az éhségérzetet. Célravezetőbb natúr joghurtot választani , és beledobni pár szem bogyós gyümölcsöt.

Nem megfelelő az emberek tudása a táplálkozásról

Az egyszerű, természetes ételekre: zöldségekre, hüvelyesekre, zabra, tojásra, halra és friss gyümölcsökre épülő étrend lehet a célravezető.

– A hozzám forduló pácienseknél azt tapasztalom, hogy kevesen tudják megtenni, hogy kiegyensúlyozottan és változatosan táplálkozzanak. Ez főként elsősorban idő és információ hiányának köszönhető – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus a Sonline.hunak korábban. – Nem megfelelő az edukáltság a táplálkozással kapcsolatban.

Illetve nagyon sokan leterheltek, annyi szerepben kell megfelelniük, hogy nem jut idő az otthoni étel készítésre, táplálkozásra, és ez miatt megnő a magas szinten feldolgozott és a gyors élelmiszerek vásárlása, és ezeknek a fogyasztása vezet kiegyensúlyozatlan táplálkozáshoz a kaposvári dietetikus szerint.