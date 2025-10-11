október 11., szombat

Egy alkalmazás, ami számos életet megmenthet

Elérhető az ÉletMentő alkalmazás legújabb verziója, amely még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a segélyhívást - osztotta Országos Mentőszolgálat a közösségi média oldalán.

Az applikációban megadhatók a legfontosabb egészségügyi adatok – például krónikus betegségek, gyógyszerallergiák vagy rendszeresen szedett gyógyszerek –, amelyek a segélyhívás során azonnal megjelennek a mentésirányítók képernyőjén, ezzel felgyorsítva az ellátást.

A frissített verzió pontos helymeghatározást is biztosít, így a mentők könnyebben megtalálják a bajbajutottat, sőt, a felhasználók már az ügyeleti pontokat is megtekinthetik a térképen. Az alkalmazásban elérhető interaktív elsősegély-útmutatók segítenek abban, hogy bárki azonnal megkezdhesse az életmentést a mentők kiérkezéséig.

Az új verzió gyorsabban betölt, némított telefon esetén is jelez, és stabilabb működést kínál. Ingyenesen letölthető Androidra és iOS-re.

A fantasztikus funkciókból néhány
Forrás: App Store

 

