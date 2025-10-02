Egy évtizede neveli az óvodásokat a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda

Az idén a Kaposvári Református Egyházközség az óvoda fennállásának 10 éves jubileumát ünnepli. Ennek alkalmából szeretettel várnak minden érdeklődőt egy hálaadó istentiszteletre, valamint egy kiállításra a Kaposvári Református Templomban. Tíz évvel ezelőtt az iskola dolgozói, tanárai, a szülők és a diákok összefogásával fejezték be az utolsó simításokat, hogy az intézmény méltó otthonra találjon az új épület falai között. Azóta az óvoda nemcsak a gyermekek nevelésének, hanem a közösség formálásának is fontos helyszíne lett, ahol a hit, a tudás és a szeretet együtt épül. Az ünnepi alkalom lehetőséget ad arra, hogy hálát adjunk az elmúlt évek áldásaiért, visszatekintsünk a kezdetekre.