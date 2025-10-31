Egy korszaknak vége, ma működik utoljára ez a szolgáltatás a Balatonnál

október 31., péntek

November 1-től nem üzemel a viharjelző rendszer a tavak partján, írta az idokep.hu. A következő szezon 2026. április 1-jén veszi kezdetét.

November 1-től nem üzemel a viharjelző rendszer a tavak partján

Idén is, mint ahogy már megszokhattuk az évek során, április 1-jén vette kezdetét a tavi viharjelzési szezon hazánkban. A viharjelző szolgálat 1934. július 8-án indult el a magyar tengernél, így a balatoni viharjelzés már 91 éve ad tájékoztatást, valamint hívja fel az emberek figyelmét a veszélyre.

A szokásoknak megfelelően 2025-ben is október 31-ig tart a legnagyobb tavainknál, azaz a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tónál és a Fertő-tónál a viharjelző szezon. November 1-től öt hónapon keresztül ne keressük a tavak partjain felvillanó fényeket. 

A 92. viharjelző szezon 2026 április 1-jén indul újra a legnagyobb tavainknál.

A Sonline.hu korábban megírta: egy 960 számítási magból álló szuperszámítógép segíti a meteorológusokat a magyar tengernél. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
