Egy korszaknak vége, ma működik utoljára ez a szolgáltatás a Balatonnál

November 1-től nem üzemel a viharjelző rendszer a tavak partján, írta az idokep.hu. A következő szezon 2026. április 1-jén veszi kezdetét.

Idén is, mint ahogy már megszokhattuk az évek során, április 1-jén vette kezdetét a tavi viharjelzési szezon hazánkban. A viharjelző szolgálat 1934. július 8-án indult el a magyar tengernél, így a balatoni viharjelzés már 91 éve ad tájékoztatást, valamint hívja fel az emberek figyelmét a veszélyre.

A szokásoknak megfelelően 2025-ben is október 31-ig tart a legnagyobb tavainknál, azaz a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tónál és a Fertő-tónál a viharjelző szezon. November 1-től öt hónapon keresztül ne keressük a tavak partjain felvillanó fényeket.

A 92. viharjelző szezon 2026 április 1-jén indul újra a legnagyobb tavainknál.

A Sonline.hu korábban megírta: egy 960 számítási magból álló szuperszámítógép segíti a meteorológusokat a magyar tengernél.