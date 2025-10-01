október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Egy nap, két ünnep a kaposvári iskolában

Címkék#Siketek Világnap#intézmény#ünnep

A Somogy Vármegyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola szeptember 29-én kettős ünnepet rendezett

Bodor Nikolett
Egy nap, két ünnep a kaposvári iskolában

Fotó: CsKGyongyi

A Siketek Világnapjáról emlékeztek meg, valamint az intézmény fennállásának 128. évfordulóját ünnepelték. Az eseményen hallássérült tanulók meghitt, rövid műsort adtak elő, mellyel a befogadás fontosságára hívták fel a figyelmet.  Ezt követően az elsős diákok közös játékokban vettek részt, amelyek célja az elfogadás elősegítése volt.
A nap zárásaként barátságos focimeccsre került sor, amely jó hangulatban erősítette az iskola közösségét. A rendezvény méltó módon kapcsolta össze a hagyományt és a társadalmi tudatosságot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu