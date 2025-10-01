Egy nap, két ünnep a kaposvári iskolában

A Siketek Világnapjáról emlékeztek meg, valamint az intézmény fennállásának 128. évfordulóját ünnepelték. Az eseményen hallássérült tanulók meghitt, rövid műsort adtak elő, mellyel a befogadás fontosságára hívták fel a figyelmet. Ezt követően az elsős diákok közös játékokban vettek részt, amelyek célja az elfogadás elősegítése volt.

A nap zárásaként barátságos focimeccsre került sor, amely jó hangulatban erősítette az iskola közösségét. A rendezvény méltó módon kapcsolta össze a hagyományt és a társadalmi tudatosságot.