Helyi közélet
1 órája
Egy nap, két ünnep a kaposvári iskolában
A Somogy Vármegyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola szeptember 29-én kettős ünnepet rendezett
Fotó: CsKGyongyi
A Siketek Világnapjáról emlékeztek meg, valamint az intézmény fennállásának 128. évfordulóját ünnepelték. Az eseményen hallássérült tanulók meghitt, rövid műsort adtak elő, mellyel a befogadás fontosságára hívták fel a figyelmet. Ezt követően az elsős diákok közös játékokban vettek részt, amelyek célja az elfogadás elősegítése volt.
A nap zárásaként barátságos focimeccsre került sor, amely jó hangulatban erősítette az iskola közösségét. A rendezvény méltó módon kapcsolta össze a hagyományt és a társadalmi tudatosságot.
