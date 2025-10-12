Akár félmillióba is kerülhet a rendszámod, ha ezt nem tudod

Az autósok jó része szeretné valamivel különlegesebbé tenni járművét. Ebben segít az egyéni és az egyedi rendszám lehetősége, de nem mindegy, melyiket választjuk. Az ilyen rendszám ára ugyanis megemelkedett az idén, az autótulajdonosoknak mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk.

Nem minden autóhoz kell egyedi rendszám, van, aki kiemelkedik a tömegből Fotó: Lang

Tudnivalók az egyedi rendszámról

A rendszám alapvetően a jármű azonosítására szolgál, de az autótulajdonosok számára régóta adott a lehetőség, hogy saját igényeikhez igazítsák a feliratot. Az egyéni rendszám esetében a 2022-ben bevezetett 2+2+3 formátumhoz kell igazodni, hívta fel a figyelmet erre a Zaol.hu.

Az egyedi rendszám viszont sokkal szabadabb variációkat kínál: lehet például

hat betű + egy szám,

öt betű + két szám,

négy betű + három szám

három betű + négy szám

Ennek a szabadságnak azonban komoly ára van:

az egyénileg kiválasztott rendszám díja 151 810 forint, míg az egyedi rendszámtábla ára már 587 250 forint

– vagyis közel négyszer annyiba kerül.



Felmerülhet a kérdés, hogy vajon a különleges rendszám önálló vagyontárgy-e. A jogszabályok szerint nem: a rendszám mindig a járműhöz kötődik.

Ez azt jelenti, hogy öröklés esetén a jármű új tulajdonosával együtt a rendszám használati joga is átszáll.

Az örökös dönthet úgy is, hogy nem tart igényt a korábbi rendszámra. Ilyenkor sorozatrendszámra válthat, viszont a különleges rendszám használati jogát elveszíti. Ha később mégis újra szeretné igényelni, ismét meg kell fizetnie a teljes díjat.

Az autótulajdonosok számára a rendszám nemcsak az azonosítás eszköze, hanem sokszor a személyiségük vagy státuszuk kifejezésének része, mutat rá az origo.hu. Az biztos, hogy a különleges rendszám ma már komoly befektetés, amelyért akár több százezer forintot is ki kell fizetni.

A somogyi szakértő szerint meg kell adni a lehetőséget

Minden rendszám egyedi, hiszen mindenkinek más és más, felelte nevetve kérdésünkre Pohner István, az egyik kaposvári autósiskola vezetője. Többnyire csak a tulajdonos van tisztában az egyedi rendszám igazi jelentésével, hiszen az egy rövidítés, emiatt egy idegen számára nem sokat jelent, mutatott rá. Személy szerint ő némi sznobságot is felfedezni vél az egyedi rendszám alkalmazásában, de ha valakinek van rá pénze, ám tegye, a lehetőséget meg kell adni erre, állította meg. Tapasztalatai szerint Somogyban nem nőtt, de nem is csökkent az egyedi rendszámok száma, beállt egy szintre a divat, tette hozzá.