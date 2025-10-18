október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Misztikus teológusra emlékeztek

34 perce

Száz éve született Milhoffer Miklós, a körkápolnában emlékeztek a legendás plébánosra

Címkék#SONLINE#egyház#Somogy

100 éve, 1925. április 28-án született Szigetváron Milhoffer Miklós atya, akit 2011. október 1-én temettek el a kaposvári székesegyház melletti keresztelő kápolna altemplomába. Kaposváron szentelték pappá 1949. március 27-én, káplánként működött Csatáron, Fonyódon, Somogysámsonban, Pápán a Szent Anna-templomban és Vörsön is szolgált 1959-64 között.

Lőrincz Sándor
Száz éve született Milhoffer Miklós, a körkápolnában emlékeztek a legendás plébánosra

Plébánosként Kaposszerdahelyen, majd Csokonyavisontán, két időszakban is, és Siófokon is. 1996-2011-ig a Veszprémi Érseki Szeminárium spirituálisa volt és az Egyházmegyei Bíróság tagjaként is tevékenykedett. A kerek évforduló alkalmából rá emlékezve mutatott be szentmisét Bálint Gábor plébános a kaposvári Szent II. János Pál pápa körkápolnában. Milhoffer atya a Somssich-gimnáziumban tanult, ahol Takáts Gyula volt az osztályfőnöke. A jeles hitoktató, Weisz György is tanította, aki teológiai tanára lett egy rövid ideig Veszprémben. 

Milhoffer Miklós atya, aki életét az egyház és a hívő közösség szolgálatának szentelte Kaposváron járt iskolába.
Milhoffer Miklós atya, aki életét az egyház és a hívő közösség szolgálatának szentelte Kaposváron járt iskolába.

Emlékezés Milhoffer Miklós atyára – aki egész életét az egyház szolgálatába állította

Ő mondta róla a papi otthonban: 

Mica a gimnázium krémjének a krémje volt

 – olvasható Kocsi György zamárdi plébános nekrológjában, a Spiritusban –, bár a kezdő latinista félévkor megbukott, de utána már a legjobb lett, és a Veszprémi Szemináriumban is lelkesen tanította tárgyait. Amikor Rómából egy érsek jött látogatóba, és spirituálisként latinul köszöntötte, a főpap megjegyezte: Rómában lenne a helye valamelyik kongregációban...

1944 karácsonyán kaposvári lakásukban az egyik részeg szovjet katona színházi látcsöve miatt majdnem agyonlőtte Miklóst, a későbbi misztikus látású teológust. Kocsi Györgynek egyik közös sétájukon említette: 

 A kápolnánkban olyan gyönyörű az oltárral szemben a barokk Mária-szobor. Mind a szentostyát, mind a szent vért, amikor fölmutatom, és nézem a szememmel, odáig emelem, hogy úgy látom, mintha oda tenném a Szűzanya ölébe. Tőle kaptuk Krisztust, neki adom vissza először.

A háború idején édesapját elhurcolták a nyilasok, és Mauthausenben a koncentrációs táborban ért véget az élete.

A 100 éve született pap harmóniában élt a természettel, az emberekkel, önmagával és a Jóistennel, s ez sugárzott róla. 74 évesen kezdett el görögöt és hébert tanulni, hogy mélyebben megismerje a Szentírást. Kitűnő hitoktató volt. Munkáját oly sikeresen végezte, hogy 1959-ben megvonták tőle a hitoktatási engedélyt, el is kellett hagynia Veszprémet, így került Vörsre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu