Száz éve született Milhoffer Miklós, a körkápolnában emlékeztek a legendás plébánosra

Plébánosként Kaposszerdahelyen, majd Csokonyavisontán, két időszakban is, és Siófokon is. 1996-2011-ig a Veszprémi Érseki Szeminárium spirituálisa volt és az Egyházmegyei Bíróság tagjaként is tevékenykedett. A kerek évforduló alkalmából rá emlékezve mutatott be szentmisét Bálint Gábor plébános a kaposvári Szent II. János Pál pápa körkápolnában. Milhoffer atya a Somssich-gimnáziumban tanult, ahol Takáts Gyula volt az osztályfőnöke. A jeles hitoktató, Weisz György is tanította, aki teológiai tanára lett egy rövid ideig Veszprémben.

Milhoffer Miklós atya, aki életét az egyház és a hívő közösség szolgálatának szentelte Kaposváron járt iskolába.

Emlékezés Milhoffer Miklós atyára – aki egész életét az egyház szolgálatába állította

Ő mondta róla a papi otthonban:

Mica a gimnázium krémjének a krémje volt

– olvasható Kocsi György zamárdi plébános nekrológjában, a Spiritusban –, bár a kezdő latinista félévkor megbukott, de utána már a legjobb lett, és a Veszprémi Szemináriumban is lelkesen tanította tárgyait. Amikor Rómából egy érsek jött látogatóba, és spirituálisként latinul köszöntötte, a főpap megjegyezte: Rómában lenne a helye valamelyik kongregációban...

1944 karácsonyán kaposvári lakásukban az egyik részeg szovjet katona színházi látcsöve miatt majdnem agyonlőtte Miklóst, a későbbi misztikus látású teológust. Kocsi Györgynek egyik közös sétájukon említette:

A kápolnánkban olyan gyönyörű az oltárral szemben a barokk Mária-szobor. Mind a szentostyát, mind a szent vért, amikor fölmutatom, és nézem a szememmel, odáig emelem, hogy úgy látom, mintha oda tenném a Szűzanya ölébe. Tőle kaptuk Krisztust, neki adom vissza először.

A háború idején édesapját elhurcolták a nyilasok, és Mauthausenben a koncentrációs táborban ért véget az élete.

A 100 éve született pap harmóniában élt a természettel, az emberekkel, önmagával és a Jóistennel, s ez sugárzott róla. 74 évesen kezdett el görögöt és hébert tanulni, hogy mélyebben megismerje a Szentírást. Kitűnő hitoktató volt. Munkáját oly sikeresen végezte, hogy 1959-ben megvonták tőle a hitoktatási engedélyt, el is kellett hagynia Veszprémet, így került Vörsre.