Egymás után fogják a gyerekméretű pontyokat a pecások, valamit tudnak ennél a dunántúli tónál

– Róbert sporttársunk előbb egy 19,56 kilós tükörpontyot, majd pár óra elteltével egy 18,05 kilógrammos szintén tükörpontyot terelt a merítőbe – számolt be a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Robi elmondta, hogy ez egy igazi csapatmunka volt, Csaba segítsége nélkül sokkal nehezebb dolga lett volna, illetve a hitelesítéskor egy igazi csapatként működtek együtt!

A KSHE azt is közölte: mindkét tükörponty rendelkezett már chippel. https://deseda.fogasok.hu/