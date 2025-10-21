Egymás után fogják a gyerekméretű pontyokat a pecások, valamit tudnak ennél a dunántúli tónál

október 21., kedd

Tizenkét órán belül kétszer is 15kg feletti ponty a Desedából? Miért ne! Gondolta Nagy Róbert és horgásztársa Hegedűs Csaba!

Harsányi Miklós

– Róbert sporttársunk előbb egy 19,56 kilós tükörpontyot, majd pár óra elteltével egy 18,05 kilógrammos szintén tükörpontyot terelt a merítőbe – számolt be a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Robi elmondta, hogy ez egy igazi csapatmunka volt, Csaba segítsége nélkül sokkal nehezebb dolga lett volna, illetve a hitelesítéskor egy igazi csapatként működtek együtt!

Nagy Róbert előbb egy 19,56 kilós tükörpontyot, majd pár óra elteltével egy 18,05 kilógrammos szintén tükörpontyot terelt a merítőbe
Nagy Róbert előbb egy 19,56 kilós tükörpontyot, majd pár óra elteltével egy 18,05 kilógrammos szintén tükörpontyot terelt a merítőbe

A KSHE azt is közölte: mindkét tükörponty rendelkezett már chippel. https://deseda.fogasok.hu/

 

