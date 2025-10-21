Helyi közélet
Egymás után fogják a gyerekméretű pontyokat a pecások, valamit tudnak ennél a dunántúli tónál
Tizenkét órán belül kétszer is 15kg feletti ponty a Desedából? Miért ne! Gondolta Nagy Róbert és horgásztársa Hegedűs Csaba!
– Róbert sporttársunk előbb egy 19,56 kilós tükörpontyot, majd pár óra elteltével egy 18,05 kilógrammos szintén tükörpontyot terelt a merítőbe – számolt be a Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE). – Robi elmondta, hogy ez egy igazi csapatmunka volt, Csaba segítsége nélkül sokkal nehezebb dolga lett volna, illetve a hitelesítéskor egy igazi csapatként működtek együtt!
A KSHE azt is közölte: mindkét tükörponty rendelkezett már chippel. https://deseda.fogasok.hu/
