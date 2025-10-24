Éjszaka nem kell autópálya matricát venni? A szolgáltató frappáns választ adott

Vajon léteznek emberek akikben felmerülhetett, hogy az autópályákat figyelő útdíj fizető kamerák éjszaka nem láthatnak? Mindenesetre reméljük hogy a kérdés nem merült fel senkiben sem és nem is kell boncolgatnunk, hogy a technológia ezt lehetővé teszi.

Éjszakai felvétel amelyet a rendszer készített. Fotó: Facebook

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. egy érdekes és figyelem felhívó kampányt indított a közösségi médiában, amelyekben bemutatja a társaságuk rendszereinek működését. Olyan képeket osztottak meg amelyeket a fizetős utak ellenőrzéséhez használatos kamerákkal készítettek. Eddig még egyetlen vezetőnek sem fordult meg ez a trükk a fejében, hogy elkerülje a fizetős út használati díját.