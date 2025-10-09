október 9., csütörtök

Elbontották a népszerű balatoni kilátót – csak egy halom fa maradt a helyén

Friss fotók jelentek meg a közösségi médiában. Elbontották a fonyódi kilátót, a helyszínen ma már csak a csupasz adótorony magasodik. A Facebookon közzétett felvételeken jól látszik, hogy a bontás során előkerült faelemek belseje súlyosan károsodott – a korhadás és a cincérek járatai szinte szétmállasztották az anyagot.

Krausz Andrea
Forrás: Facebook/Solymosi Tibor

Hiába keressük, elbontották a fonyódi kilátót. Ahogy arról a Sonline.hu beszámolt, a városvezetés harminc napot adott a veszélyessé vált szerkezet teljes eltávolítására. A munkát egy kaposvári cég végezte, a korábbi vegyszeres kezelések miatt a faanyagot veszélyes hulladékként kell elszállítani és ártalmatlanítani. A Facebookon megjelent fotók szerint a faelemek belseje szemmel láthatóan károsodott.

Forrás: Facebook/Solymosi Tibor

Elbontották a fonyódi kilátót, amivel cincérek és gombák végeztek 

A Várhegyi-kilátó 2011-ben épült közel 80 millió forintos pályázati támogatásból, de néhány év után kiderült, hogy a szerkezetet házi cincérek és farontó gombák támadták meg. A faanyag belülről pusztult, ezért 2021-ben életveszélyessé nyilvánították és lezárták a látogatók elől. Az önkormányzat peres úton lépett fel a kivitelezővel szemben, a bíróság pedig 2024-ben 60 millió forintos kártérítést ítélt meg a városnak.

Forrás: Facebook/Solymosi Tibor 

Új panorámapont épülhet a helyén

A bontás kizárólag a fa kilátóra vonatkozott, a 40 méteres adótorony  megmaradt. Erdei Barnabás polgármester a Sonline.hu-nak elmondta: a város célja, hogy legkésőbb 2026–2027-re új panorámapont épüljön a helyszínen. – A kilátók mindig is Fonyód arculatának meghatározó elemei voltak. A piac mellett a panoráma a város legnagyobb vonzereje, ezért kiemelten fontos számunkra a kilátópontok fejlesztése – fogalmazott.

 

 

