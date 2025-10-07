Barcs
2 órája
Elbúcsúztak Görögországtól a kamaszok
A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium diákjainak véget ér az Erasmus+ programban megvalósult görögországi gyakorlat. Melyre összesen 43 erdész diák és négy kísérő tanár indult el és a szakmai programokat kirándulások – többek közt hajóút, strandolás – színesítették.
