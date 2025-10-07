október 7., kedd

Barcs

Elbúcsúztak Görögországtól a kamaszok

Címkék#Erasmus +#Dráva Völgye Technikum és Gimnázium#hajóút

Harsányi Miklós

A Dráva Völgye Technikum és Gimnázium diákjainak véget ér az Erasmus+ programban megvalósult görögországi  gyakorlat. Melyre összesen 43 erdész diák és négy kísérő tanár indult el és a szakmai programokat kirándulások – többek közt  hajóút, strandolás  – színesítették. 

 

