Volt egyszer egy konzervgyár, ahol ezrek dolgoztak..., Nagyatádról láttuk el Kelet-Európát kompóttal

Egy finom savanyúság vagy üveg zöldborsó az ebédhez, desszertnek szilva kompót, netán körte befőtt – a háziasszonyok annak idején ebből is választhattak, a nagyatádi vállalat élen járt a termelésben, időről időre bővítette kínálatát.

A nagyatádi vállalat élen járt a termelésben

Friss alapanyag, csúcsidőszak, megélhetést biztosított, piac, export

– Évtizedekkel ezelőtt az ország minden részéből érkezett alapanyag a nagyatádi konzervgyárba – felelte kérdésünkre hétfőn Brezovszky Béla, az egykori vállalat nyugdíjas nyersanyag-beszerzési osztályvezetője. – Somogyból többek közt Nagyatád és Berzence térségéből kaptunk rendszeresen friss árut.

A konzervgyár 1941-től egészen 2011-ig működött, a szakember szerint a látványos felfutás '60-as második felében kezdődött, s bő két évtizeden át tartott. A Kiváló Vállalat címet összesen 11 alkalommal kapták meg, ebből hetet egymást követő években vettek át, a vállalat csúcsidőszakban nagyjából 2200 dolgozónak biztosított megélhetést. Termékeikből az egykori NDK és Csehszlovákián kívül Lengyelországba is szállítottak, ám az áru zömét a szovjet piacon értékesítették.

Sok fiatal is erősítette a csapatot, a cég élen járt a fejlesztésben is

Savanyúság, kompót és almasűrítmény: a nagyatádi csapat élen járt a fejlesztésben