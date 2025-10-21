1 órája
Volt egyszer egy konzervgyár, ahol ezrek dolgoztak..., Nagyatádról láttuk el Kelet-Európát kompóttal
Gyümölcs-, illetve zöldségkonzerv, savanyúság és kompót: bőséges kínálat jellemezte az egykori nagyatádi konzervgyár kínálatát. A cég egykor élen járt a fejlesztésben, a hazai piacon kívül tetemes mennyiségű árut exportáltak a volt kelet-európai piacokra.
Egy finom savanyúság vagy üveg zöldborsó az ebédhez, desszertnek szilva kompót, netán körte befőtt – a háziasszonyok annak idején ebből is választhattak, a nagyatádi vállalat élen járt a termelésben, időről időre bővítette kínálatát.
Friss alapanyag, csúcsidőszak, megélhetést biztosított, piac, export
– Évtizedekkel ezelőtt az ország minden részéből érkezett alapanyag a nagyatádi konzervgyárba – felelte kérdésünkre hétfőn Brezovszky Béla, az egykori vállalat nyugdíjas nyersanyag-beszerzési osztályvezetője. – Somogyból többek közt Nagyatád és Berzence térségéből kaptunk rendszeresen friss árut.
A konzervgyár 1941-től egészen 2011-ig működött, a szakember szerint a látványos felfutás '60-as második felében kezdődött, s bő két évtizeden át tartott. A Kiváló Vállalat címet összesen 11 alkalommal kapták meg, ebből hetet egymást követő években vettek át, a vállalat csúcsidőszakban nagyjából 2200 dolgozónak biztosított megélhetést. Termékeikből az egykori NDK és Csehszlovákián kívül Lengyelországba is szállítottak, ám az áru zömét a szovjet piacon értékesítették.
Savanyúság, kompót és almasűrítmény: a nagyatádi csapat élen járt a fejlesztésben
- Idővel újabb termékek iratkoztak fel a listára, a meggykonzerv mellett szilvakompót és almasűrítmény is helyet kapott a palettán, tudtuk meg a szakembertől. Nyugat-európai piacra is termeltek, részben holland és angol kereskedelmi társaságokkal álltak kapcsolatban. A géppark és a technológia fejlesztésére kisebb-nagyobb összeget fordítottak, a '80-as évek végén újabb sikert jelentett a csemege kukorica konzerv gyártása.
- Baranyai Sándor, a Somogy Vármegyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetség ügyvezető elnöke elmondta: a mezőgazdasági termelés egyik fontos ága volt a kertészeti kultúra. A somogyi alapanyag-beszállítókra annak idején a nagyatádi konzervgyár is számíthatott és a helyi agrárcégeknek biztos piacot, bevételt jelentett a feldolgozás.
- A rendszerváltás után azonban gyökeres változás zajlott le az ágazatban is. A piacvesztés után több, egykor szebb napokat látott cég megszűnt, átalakult, s akadt olyan, amelyik külföldi tulajdonba került.
- A Nagyatádi Konzervgyár 2011-ben zárta be végleg a kapuit.
Volt egyszer egy konzervgyár, ahol ezrek dolgoztakFotók: Lang Róbert