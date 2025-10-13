Életmentő szűrésre hívtak séta közben Nagyatádon

A Rákellenes Liga nagyatádi szervezete a rák megelőzését szolgáló, figyelemfelkeltő sétára hívta tagjait és az érdeklődőket. A helyi zumba csoport műsorát követően a Domstriker motorosok felvezetésével tették meg a sétát a város központjában. Ezt követően Pécsi Balázs onkológus főorvos tartott előadást a szűrés, mint megelőzés fontosságáról, amit Vránics Ildikó dalos műsora követett, tudtuk meg Zslebics Edit helyi elnöktől.