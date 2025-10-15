október 15., szerda

Élettel töltik meg az éveket a somogyi obsitosok

Nincs még egy olyan hely az országban, mint Kaposvár, ahol ilyen kimagasló létszámban fogják össze az obsitosokat, biztosítanak számukra vonzó programokat és segítik a rászorulókat– állapította meg elismerően Lippai Csaba nyugállományú alezredes, a HÉSZ Nyugállományú Tagozatának alelnöke a tagozat Somogy vármegyei alapszervezetének nemrég megtartott közgyűlésén.

Varga László

Mindezt Virág Zoltánné vezetői beszámolója is alátámasztotta, akinek az irányításával folyamatosan bővül a társaság tevékenysége. Bekapcsolódtak Kaposvár közéletébe, hadisírokat gondoztak a hősök temetőjében, Taszáron voltak múzeumlátogatáson és hangsúlyt fektetnek az egészségmegőrzésre is. Mivel a családtagoknak is lehetőséget biztosítanak a tagságra, velük és a friss nyugállományúkkal folyamatosan növekszik a létszámuk, jelenleg 129-en vannak. Munkájuk elismeréseként az alelnök értékes ajándékkal lepte meg a csoportot, Sörös István elnök pedig Elek Tibor Zoltánné, Szabó Ferencné és Varga János részére HÉSZ- oklevelet adományozott. A rendezvényen Varga János az aradi vértanúkról árult el kevésbé ismer részleteket, Bánné Jáger Anna pedig az idősek világnapjáról emlékezett meg. Balogh Dezső és Kun Istvánné nagyon szép versmondással, a kaposvári Derű hangjai csoport humoros összeállítással emelte a rendezvény színvonalát.

 

Somogyi Nyugdíjasok

