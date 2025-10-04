október 4., szombat

Változás szele

1 órája

Egyre gyakoribb, hogy verik az orvost és az ápolót a kórházakban

Rendszeres, hogy az egészségügyi dolgozókra támadnak. Életveszélyes fenyegetés, verbális bántalmazás és fizikai erőszak is előfordulhat a kórházban.

Kovács Gábor László

Egy férfi életveszélyes fenyegetés után több orvosra, ápolóra és betegre támadt, berendezéseket rongált, végül a rendőrök sokkolóval fékezték meg az ámokfutást az esztergomi kórházban. A tombolását az váltotta ki, hogy rossz hírt kapott egy közeli családtagjának egészségügyi állapotáról.

Életveszélyes fenyegetés és verbális bántalmazás
Életveszélyes fenyegetés és verbális bántalmazás

Életveszélyes fenyegetés és verbális bántalmazás 

A férfi az intenzív osztályra akart bejutni, ám mivel nem engedték be, fenyegetően kiabált, majd a folyosón több berendezési tárgyat is megrongált, 343 ezer forintos kárt okozva. A dulakodásban egy ápolónőt és egy betegszállítót is megtámadott, mindkettőjüket megütötte, rugdosta, a lépcsőről is lelökte. Egy orvost szintén arcon ütött, akinek arccsonttörése lett, írta meg a Kemma.hu 

Az ápolónő sérülése három hónap alatt gyógyult meg, de maradandó mozgáskorlátozottság alakult ki a karjában és a vállában. A betegszállító könnyebb sérülést szenvedett, míg az orvos sérülése súlyosnak bizonyult. A férfi tombolását a biztonsági őr gázspray-vel, illetve a kiérkező rendőrök sokkolóval állították meg. 

Somogyban is rendszeres, hogy egészségügyi dolgozóra támadnak 

A siófoki kórházban is történt hasonló eset, még 2023 nyarán. Mentővel vittek be egy eszméletlen férfit a sürgősségi osztályon megfigyelés alá helyezték, de néhány perc elteltével magához tért. Az erős fizikumú vádlott ápolónőkre támadt, akik elfutottak előle.  Az ápolók segítségkiáltására belépett az ügyeletes orvos, akit a páciens olyan erővel ütötte meg, hogy a szemüvege is leesett. Az üvöltöző férfit végül négyen fékezték meg: a sértett orvos, a biztonsági őr, egy férfi ápoló és egy más ügy miatt a kórházban tartózkodó rendőr együttes erővel tudta a földre vinni. 

A nyáron egy háziorvost és asszisztensét bántalmazta egy német származású férfi Marcaliban. A történtekről a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt a tájékoztatást adta, hogy a marcali rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt folytatott eljárást. Úgy tudjuk, hogy a doktornőt annyira sokkolta az eset, hogy az ország elhagyását tervezte. 

 

 

