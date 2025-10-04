21 perce
Törpike a kastélyban – így néz ki a pusztulásra ítélt rezidencia a Balaton déli partján
Somogyban, a Balaton közelében áll egy több mint kétszáz éves épület, amely 2007 óta üres. Az elhagyatott kastély egykor mezőgazdasági szakiskola és diákotthon volt. A rezidencia jelenlegi állapotáról Southside Explorers urbex fotós nyújt betekintést.
Az urbex helyszín a Balaton déli partjától nem messze, Somogy vármegyében található. Az elhagyatott kastély még kétszáz év után is őrzi az egykori főúri múlt nyomait, miközben a falak már a pusztulás jeleit mutatják. A boltíves folyosók akár egy kosztümös Netflix film helyszínéül is szolgálhatnának.
Egy letűnt korszak nyomai az elhagyatott kastélyban, valahol a Balaton déli partjánál
A mezőgazdasági szakiskola tátongó ajtajai mögött egykor sok-sok diák élte mindennapjait. A klubszobában még ott vannak a porosodó emlékek: biliárdasztal, rugós asztali foci, poszterek a falon, hupikék törpike figurája az ódon számítógép billentyűzetén. Southside Explorers urbex fotóin nemcsak az enyészet, hanem egy letűnt korszak mindennapjai is láthatók.
Egy kommentelő szerint szép lehetne, ha még működne. A Balatonhoz közeli kastély azonban látványosan pusztul. Úgy tűnik, hogy semmi remény sincs a megmentésére, pedig egy hatalmas ősfás park is tartozik hozzá.
Így néz ki a pusztulásra ítélt rezidencia a Balaton déli partjánFotók: Facebook/Southside Explorers