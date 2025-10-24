Gyász
2 órája
Hatalmas veszteség érte a mentőszolgálatot – elhunyt Felker Ferenc mentőtiszt
A Siófoki Mentők közösségi oldalán osztották meg a megrendítő hírt: Felker Ferenc mentőtiszt, szeretett bajtársuk, örökre megpihent.
Felker Ferenc több, mint négy évtizeden át állt embertársai szolgálatában, mentett, példát mutatott, tanított és a hivatásának élt.
„Köszönjük, hogy itt voltál, hogy ismerhettünk, nem felejtünk!” – írták a Siófoki Mentők a közösségi oldalukon.
