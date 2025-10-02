október 2., csütörtök

Elindul a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat Kaposváron

Kaposvár ismét meghirdeti a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, amely hátrányos helyzetű diákoknak nyújt anyagi támogatást felsőoktatási tanulmányaikhoz.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. október 3-tól ismét meghirdeti a 2026-os tanévre szóló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A támogatásra hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek két típusban. Az „A” típusú pályázatot jelenleg felsőoktatásban, nappali tagozaton tanuló hallgatók adhatják be, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú ösztöndíjra a 2025/2026. tanévben érettségi előtt álló vagy már érettségizett, de felsőoktatásba még be nem került fiatalok pályázhatnak, akik 2026 őszén kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az „A” típus 10 hónapig, a „B” típus összesen 3x10 hónapig biztosít támogatást. A pályázatok beadási határideje: 2025. november 4., az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációval.

 

