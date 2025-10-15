október 15., szerda

Elindult a Fehér Bot program Kaposváron

Címkék#rendezvény#Látás Hónapja#ünnepség

Látás Hónapja alkalmából tartották meg a Fehér Bot ünnepséget Kaposváron, a rendezvényt Kárpát Tímea, Kaposvár alpolgármestere nyitotta meg.

Bodor Nikolett
Elindult a Fehér Bot program Kaposváron

– A segítségnyújtás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők mindennapjait könnyebbé tegyük – mondta köszöntőjében az alpolgármester. Hozzátette: az akadálymentesítés kiemelt jelentőségű, különösen a gyalogátkelőhelyek padkamentes kialakítása, valamint a közlekedési eszközök fejlesztése. – Ezek a lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a látássérültek minél nagyobb önállósággal tudjanak közlekedni a városban.  Kárpát Tímea fontosnak nevezte a rendszeres kapcsolattartást az érintettekkel, hogy a város még inkább segíthesse őket.

A fehér bot világnapja Kaposváron

Fotók: Muzslay Péter

A  Fehér Bot program célja, hogy felhívják a figyelmet a látás megőrzésének fontosságára, valamint a szűrésekre.

 

