Elindult a Fehér Bot program Kaposváron
Látás Hónapja alkalmából tartották meg a Fehér Bot ünnepséget Kaposváron, a rendezvényt Kárpát Tímea, Kaposvár alpolgármestere nyitotta meg.
– A segítségnyújtás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fogyatékossággal élők mindennapjait könnyebbé tegyük – mondta köszöntőjében az alpolgármester. Hozzátette: az akadálymentesítés kiemelt jelentőségű, különösen a gyalogátkelőhelyek padkamentes kialakítása, valamint a közlekedési eszközök fejlesztése. – Ezek a lépések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a látássérültek minél nagyobb önállósággal tudjanak közlekedni a városban. Kárpát Tímea fontosnak nevezte a rendszeres kapcsolattartást az érintettekkel, hogy a város még inkább segíthesse őket.
A fehér bot világnapja KaposváronFotók: Muzslay Péter
A Fehér Bot program célja, hogy felhívják a figyelmet a látás megőrzésének fontosságára, valamint a szűrésekre.