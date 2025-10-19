Elindult a szavazás: négy független jelölt akar polgármester lenni

október 19., vasárnap

Vasárnap Zselickisfaludban polgármestert és képviselőket választanak, az időközi választásra a képviselő-testület feloszlásról szóló július 21-i döntése miatt van szükség.

Fotó: Nagy Balazs

A polgármesteri székért négy független jelölt, a tavalyi önkormányzati választáson győztes Pálné Csikós Ildikó, valamint Bellai Veronika és Bogdán József verseng. A négy képviselői helyre tízen pályáznak, mindannyian függetlenek. A választáson a Zselici-dombságban található község közel kétszáz választópolgára egy szavazókörben voksolhat.

 

