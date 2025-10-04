Elképesztő: fekete piramis UFO-t kaptak lencsevégre - fotó!

Különleges alakú és színű UFO-t láttak szemtanúk Texasban.

UFO-vadászok új felvételeket tettek közzé egy titokzatos objektumról, amely fényes nappal repült át Texas felett. A megfigyelés szeptember 8-án, keleti idő szerint este nyolc óra után történt Trentonban, amikor két tanú legalább két percig figyelte a piramis alakú objektumot, ami kelet felé haladt.

Ez az idegen űrhajó, amit „fekete háromszögként” írtak le nagyjából 32-48 km/h sebességgel repült, miközben egyre magasabbra emelkedett az égen, és egyre távolabb került a szemtanútól. A történet pikantériája, hogy már egyszer látták ezt az UFO-t elhaladni az Egyesült Államok felett. A tanú hozzátette, hogy az azonosítatlan tárgy egyáltalán nem adott ki hangot, miközben a levegőben repült.

A megdöbbentő, hátborzongató történetek hívei töretlenül keresik a magyarázatot, itthon, külföldön és Somogyban is láttak már UFO-t.