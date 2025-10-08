Élményben gazdag Gólyavató a diákoknak

Gólyavató 2025 címmel a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskolában idén is megrendezték a hagyományos diákprogramot, ahol a 9. évfolyam, a Dobbantó program és a Műhelyiskola tanulói mutatták meg ügyességüket. Vidám sorversenyek és játékos kihívások várták a csapatokat: a pincér futóverseny mellett pólócsere, lángosevés és tánc színesítette a programot. Legügyesebbnek a Dobbantó program és Műhelyiskola közös csapata bizonyult, második a 9/1 osztály, harmadik helyen a 9/2 osztály végzett.