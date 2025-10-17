„Ki fognak röhögni az emberek megint…” – Kiborult a TV2 sztárja

Mészáros Árpád Zsolt Somogyban rendszeresen fellép szeretett közönségének. Többek között karácsonykor is dupla előadást fog tartani a kaposvári közönségnek, Janza Kata és Szomor György társaságában. A színész ismét forró helyzetbe került a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Az énekes ezúttal nem akárkivé, hanem egy koreai rapperré, PSY bőrébe kellett, hogy átváltozzon – és bizony, ez még a rutinos színészt is teljesen kiborította.

MÁZS fergeteges előadása

Forrás: TV2

„Ne már, ki fognak röhögni az emberek megint...” – fakadt ki a próbák közben MÁZS, aki nem tagadta, most tényleg határhelyzetbe került.

MÁZS: „Ez egy őrület volt!”

A sztár bevallotta, hogy fogalma sem volt, mire vállalkozik, amikor megtudta, hogy koreaiul kell rappelnie, táncolnia és ugrálnia egyszerre.

– Ez egy őrület volt, még most sem hiszem el, hogy elvállaltam. Koreai szöveget tanultam, mozgást gyakoroltam, és közben csak az járt a fejemben: Úristen, ebből mi lesz? – nevetett kínjában az énekes a Borsnak adott interjúban.

A félelem valós volt

Nem is csoda, hogy MÁZS rettegve várta a fellépést. A korábbi műsorban Demis Roussos bőrébe bújt, ami már akkor is sok nevetést váltott ki a nézőkből. Most viszont egy teljesen más világot kellett megidéznie – és nem tudta, a közönség vajon nevetni fog vagy tapsolni.

– Azt hittem, megint kiröhögnek majd… de aztán valahogy minden összejött! – mesélte megkönnyebbülten.

Felrobbant a stúdió az előadástól!

Végül minden félelme ellenére hatalmas siker lett a produkció! A nézők tombolva ünnepelték, a zsűri is elismerően bólogatott, MÁZS pedig a színpadon szinte újjászületett.

– Nem gondoltam volna, de a végén felrobbant a stúdió! Mindenki tapsolt, és azt éreztem, hogy most tényleg megérte a sok aggodalom – mondta meghatottan.