Eltűnt cica kerestetik – pénzjutalom a megtalálónak!

A gazdi több mint négy órán át kereste, de sajnos egyelőre nem találták meg. Szürcsi nagyon félénk, így valószínűleg elbújt, a gazdi arra kér mindenkit, aki a környéken jár és bármit tud róla, azonnal értesítse a +36 20 294 0481-es számon. A család pénzjutalmat is felajánl a megtalálónak, de legfőbb céljuk, hogy kedvencük biztonságban hazatérjen szerető otthonába.

A család kéri a lakókat és az arra járókat, hogy legyenek éberek a környéken, és osszák meg a hírt, hiszen minden perc számít Szürcsi megtalálásában.