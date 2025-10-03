Rövid időn belül gyökeresen megváltozott az időjárás, szakemberek szerint aki eddig nem gondolt a jármű őszi-téli felkészítésére, jól teszi, ha nem késlekedik tovább – sok mindenre szükséges figyelni, így arra is, hogy a rosszul beállított fényszóró miatt elvakított járművezető a másodperc töredéke alatt életveszélyes helyzetbe juthat.

Elvakított sofőr: a rosszul beállított fényszóró könnyen bajt okozhat

Életveszélyes helyzet, satufék, fényszóró beállítás, autógumik vizsgálata

– A napokban engem is elvakított egy szemből érkező autó – mondta pénteken Cziráki Ferenc kaposvári gépjárművillamossági műszerész. – Életveszélyes lehet az ilyen helyzet, az elvakított sofőr ugyanis így tesz meg 20-50 métert, s eközben fogalma sincs arról, hogy például az úton parkol-e autó vagy gyalogos van a közelben. Ráadásul a hirtelen fékezés is veszélyes lehet, hiszen a mögötte közlekedő autós nekiütközhet.

A kaposvári szakember szerint alapelvárás a jól beállított fényszóró. Kiemelte: jó lenne, ha minden autós megfelelően, s nem az utolsó pillanatban kapkodva készítené fel gépkocsiját az őszi-téli szezonra.

Sokkoló pillanatok: elvakított sofőr, satufék, frontális ütközés!

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke pénteken közölte: az új autóknál a gyárilag beállított fényszórókat általában szervizekben – a gépkocsitulajdonos kérésére – ellenőrzik.

– A régebbi autóknál könnyebben hozzá lehet férni a lámpatestekhez, de talán a legjobb, ha a szakember műhelyben állítják be a fényszórót – hangsúlyozta. – A rosszul beállított fényszóró gondot jelenthet, elvakíthatja a többi közlekedőt. A téli felkészítés nyilván nem csak ebből áll: lényeges az autógumik vizsgálata, akárcsak a jármű komplett, gondos ellenőrzése.

Az elnök arról is szólt: gyorsan változik az időjárás. A lehűlés, a ködös idő, a lombhullás, a csúszós utak következtében egészen eltérő a közlekedési körülmény, mint amilyen akárcsak egy-két hete volt.

Útviszonyoknak megfelelően vezessenek



– Az évszakkal együtt járó változások jelentős hatást gyakorolnak a közúti közlekedésre is, hiszen kedvezőtlenebbé válnak az út-, az időjárási és a látási viszonyok – tájékoztatott pénteken a Sonline.hu-t Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. – Ezek a változások jelentik az őszi közlekedés speciális veszélyeit, melyekkel a biztonságunk, valamint testi épségünk és egészségünk megőrzése érdekében minden közlekedőnek tisztában kell lennie. Fontos, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket.