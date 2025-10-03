57 perce
Sokkoló pillanatok: elvakított sofőr, satufék, frontális ütközés!
Frontális karambol, tragikus becsapódás - szakemberek szerint pillanatok alatt bekövetkezhet a tragédia. Az őszi ellenőrzés során kiemelten fontos a fényszórók beállítása, az elvakított sofőr könnyen balesetet szenvedhet.
Rövid időn belül gyökeresen megváltozott az időjárás, szakemberek szerint aki eddig nem gondolt a jármű őszi-téli felkészítésére, jól teszi, ha nem késlekedik tovább – sok mindenre szükséges figyelni, így arra is, hogy a rosszul beállított fényszóró miatt elvakított járművezető a másodperc töredéke alatt életveszélyes helyzetbe juthat.
Életveszélyes helyzet, satufék, fényszóró beállítás, autógumik vizsgálata
– A napokban engem is elvakított egy szemből érkező autó – mondta pénteken Cziráki Ferenc kaposvári gépjárművillamossági műszerész. – Életveszélyes lehet az ilyen helyzet, az elvakított sofőr ugyanis így tesz meg 20-50 métert, s eközben fogalma sincs arról, hogy például az úton parkol-e autó vagy gyalogos van a közelben. Ráadásul a hirtelen fékezés is veszélyes lehet, hiszen a mögötte közlekedő autós nekiütközhet.
A kaposvári szakember szerint alapelvárás a jól beállított fényszóró. Kiemelte: jó lenne, ha minden autós megfelelően, s nem az utolsó pillanatban kapkodva készítené fel gépkocsiját az őszi-téli szezonra.
- Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke pénteken közölte: az új autóknál a gyárilag beállított fényszórókat általában szervizekben – a gépkocsitulajdonos kérésére – ellenőrzik.
- – A régebbi autóknál könnyebben hozzá lehet férni a lámpatestekhez, de talán a legjobb, ha a szakember műhelyben állítják be a fényszórót – hangsúlyozta. – A rosszul beállított fényszóró gondot jelenthet, elvakíthatja a többi közlekedőt. A téli felkészítés nyilván nem csak ebből áll: lényeges az autógumik vizsgálata, akárcsak a jármű komplett, gondos ellenőrzése.
- Az elnök arról is szólt: gyorsan változik az időjárás. A lehűlés, a ködös idő, a lombhullás, a csúszós utak következtében egészen eltérő a közlekedési körülmény, mint amilyen akárcsak egy-két hete volt.
Útviszonyoknak megfelelően vezessenek
– Az évszakkal együtt járó változások jelentős hatást gyakorolnak a közúti közlekedésre is, hiszen kedvezőtlenebbé válnak az út-, az időjárási és a látási viszonyok – tájékoztatott pénteken a Sonline.hu-t Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. – Ezek a változások jelentik az őszi közlekedés speciális veszélyeit, melyekkel a biztonságunk, valamint testi épségünk és egészségünk megőrzése érdekében minden közlekedőnek tisztában kell lennie. Fontos, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket.
Az úttestre lehullott falevelek jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a reggeli pára, eső, vagy más csapadék miatt azok átnedvesednek. A nedves falevelek következtében az úttest akár olyan csúszóssá is válhat, mint ha jég borítaná be.
A hajnali, illetve kora reggeli fagyok is komoly veszélyt jelenhetnek, hiszen jeges foltok alakulhatnak ki az úttesten.
Alap a kifogástalan állapotú gumi
A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelően megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentősen lerövidül a féktávolság, mely főleg az autópályákon nagy sebességgel való közlekedés esetén akár életet is menthet.
A nyári gumi 7 fok alatt már nem teljesíti feladatát.
Az ablaktörlő lapátokat érdemes kicserélni
- Minden esetben ellenőrizze gépjárművét indulás előtt!
- Győződjön meg arról, hogy az első és hátsó fényszórók, az irányjelzők, a féklámpák és a ködlámpák tiszták és megfelelően működnek!
- Gondoskodjon a szélvédők tisztaságáról, és belső párátlanításáról (speciális kendővel, légkondicionáló használatával stb.)!
- Az ablaktörlő lapátokat cserélje ki, ha azok megrepedtek, vagy más okból nem képesek betölteni a funkciójukat!
- Az ablakmosó berendezés legyen mindig feltöltött állapotban!
- Ha a gumiabroncs mintázatának mélysége nem megfelelő, vagy az abroncs egyéb okból alkalmatlan a biztonságos közlekedésre, gondoskodjon a cseréjéről!
- Nedves, csapadékos úttesten számoljon a féktávolság jelentős növekedésével!
- Lakott területen kívül, éjjel, vagy korlátozott látási viszonyok esetén számítani kell fényvisszaverő mellényt nem viselő gyalogos, vagy kerékpáros közlekedésére!
A Sonline.hu kérdésére – miszerint mekkora büntetést fizethet a sofőr, ha nem világít megfelelően a gépkocsi fényszórója, irányjelzője, illetve rossz, közlekedésre alkalmatlan az autógumi – Orbán Zoltán pénteken közölte: a rendőr a körülmények figyelembevételével adott esetben figyelmeztethet, helyszíni bírságot szabhat ki (6.500 -65.000), illetve szabálysértési feljelentéssel élhet.