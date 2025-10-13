Változás
56 perce
Ennyivel változik holnaptól a benzin ára, készülj!
– Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu.
Átlagárak hétfőn:
- 95-ös benzin: 582 Ft/liter
- gázolaj: 586 Ft/liter
