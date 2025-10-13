október 13., hétfő

Ennyivel változik holnaptól a benzin ára, készülj!

Harsányi Miklós

– Kedden kisebb árkorrekcióval indul a hét, a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad – tájékoztatott hétfőn a holtankoljak.hu
 Átlagárak hétfőn:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • gázolaj: 586 Ft/liter

 

