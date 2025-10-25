Egy falat Csernobil Somogyban

Csernobilt megidéző hangulattal vált az enyészeté egy Somogy vármegyei településen fotózott elhagyatott ház. Szinte mindent hátrahagyva, sietve távozott egykor az ingatlan lakója. Fogasra akasztott kabátok, ruhákba lógó zakók és pulóverek mesélnek arról, hogy a feltehető egykori tulajdonos, lakó nem tervezte hátra hagyni házát, amely mára teljesen az enyészeté lett. Plakátok a falakon, ruhák, cipők szétszórva. Az asztal megterítve, ruhák felakasztva a fogasra.

Enyészeté vált nappali

Fotó: Facebook

Teljesen az enyészeté lett

Mára már a vályogból készült épület teljesen az enyészet részévé vált, pedig egykor egy idilli kis nyaraló vagy pihenő, akár hétvégi ház szerepét töltötte be valaki életében. A falazat teljesen szétázott, helyenként repedezett és a meggyengült alapozás jeleit mutatja. Néhol beszakadt, roskadt födémrészek árulkodnak az épület teljes tartószerkezet bizonytalan működéséről. A féltetővel fedett oldalsó veranda egykor kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújtott egy nyári estén hallgatva a természet hangját, mára már teljesen körbe nőtte a természet. Most már csak találgathatunk, hogy az eredeti tulajdonosán kívül volt-e ideiglenes lakója a háznak, vagy vandalizmus áldozatává vált a berendezés. Ezen elhagyatott ház ékes bizonyítéka a természet elképesztő úttörő erejének. Az ember épített környezetének elhanyagolásával, a zöld erő törekszik visszatérni eredeti helyére.