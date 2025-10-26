Épületgépészet és szépészet: nyílt napon a kamaszok

A kaposvári KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola pályaválasztási nyílt napján a vártnál is többen érdeklődtek az építőipari, faipari, épületgépészeti és szépészeti szakmák iránt.

A pályaválasztási nyílt nap a vártnál is több érdeklődőt vonzott

– A "Mentsük meg a tetős szakmát" rendezvénnyel összekötve az iskolánk által tartott bemutatók mellett számos cég képviseletében ismerhették meg a nálunk oktatott szakmákat a hozzánk látogató általános iskolás tanulók és az érdeklődők – tájékoztatott a középiskola.