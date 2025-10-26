október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmavadászok

43 perce

Épületgépészet és szépészet: nyílt napon a kamaszok

Címkék#KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola#épületgépészeti#középiskola

Harsányi Miklós

A kaposvári KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola pályaválasztási nyílt napján a vártnál is többen érdeklődtek az építőipari, faipari, épületgépészeti és szépészeti szakmák iránt.

A pályaválasztási nyílt nap a vártnál is több érdeklődőt vonzott
A pályaválasztási nyílt nap a vártnál is több érdeklődőt vonzott

– A "Mentsük meg a tetős szakmát" rendezvénnyel összekötve az iskolánk által tartott bemutatók mellett számos cég képviseletében ismerhették meg a nálunk oktatott szakmákat a hozzánk látogató általános iskolás tanulók és az érdeklődők – tájékoztatott a középiskola.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu