Szakmavadászok
43 perce
Épületgépészet és szépészet: nyílt napon a kamaszok
A kaposvári KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola pályaválasztási nyílt napján a vártnál is többen érdeklődtek az építőipari, faipari, épületgépészeti és szépészeti szakmák iránt.
– A "Mentsük meg a tetős szakmát" rendezvénnyel összekötve az iskolánk által tartott bemutatók mellett számos cég képviseletében ismerhették meg a nálunk oktatott szakmákat a hozzánk látogató általános iskolás tanulók és az érdeklődők – tájékoztatott a középiskola.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre