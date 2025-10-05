október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

20 perce

Épületomláshoz riasztották a tűzoltókat - fotó

Címkék#tetőzet#Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság#Kunmajor utca

Harsányi Miklós

– Az egységünket a nagybajomi Kunmajor utcába riasztották, ahol egy lakóépület pillére kidőlt ezáltal a tetőzete megcsúszott  – számolt be a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

Összeomlott egy épület Nagybajomban
Fotó: Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság

 A ház lakhatatlan állapotúvá vált. Az épületben életvitelszerűen ketten laktak, akik a rokonoknál kerültek elhelyezésre. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. A lakók napi ellátásához szükséges személyes dolgait, valamint egy oxigén palackot az egység kihozott a házból, majd területet kordonszalaggal lezárta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu