Épületomláshoz riasztották a tűzoltókat - fotó
– Az egységünket a nagybajomi Kunmajor utcába riasztották, ahol egy lakóépület pillére kidőlt ezáltal a tetőzete megcsúszott – számolt be a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.
A ház lakhatatlan állapotúvá vált. Az épületben életvitelszerűen ketten laktak, akik a rokonoknál kerültek elhelyezésre. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. A lakók napi ellátásához szükséges személyes dolgait, valamint egy oxigén palackot az egység kihozott a házból, majd területet kordonszalaggal lezárta.
