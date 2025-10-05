Épületomláshoz riasztották a tűzoltókat - fotó

– Az egységünket a nagybajomi Kunmajor utcába riasztották, ahol egy lakóépület pillére kidőlt ezáltal a tetőzete megcsúszott – számolt be a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság.

Összeomlott egy épület Nagybajomban

Fotó: Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság

A ház lakhatatlan állapotúvá vált. Az épületben életvitelszerűen ketten laktak, akik a rokonoknál kerültek elhelyezésre. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. A lakók napi ellátásához szükséges személyes dolgait, valamint egy oxigén palackot az egység kihozott a házból, majd területet kordonszalaggal lezárta.