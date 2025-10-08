október 8., szerda

2 órája

Érdemes készíteni a meleg plédeket, leállt a távhőszolgáltatás Kaposváron

Címkék#Kaposvár#szakember#hiba

Csőtörés miatt leállt a távhőszolgáltatás Kaposváron.

Klein Péter Nándor

Sokan maradnak fűtés és melegvíz nélkül csütörtökön Kaposváron, ugyanis egy csőtörés miatt leállt a távhőszolgáltatás.
– Értesítjük Önöket, hogy a távhőszolgáltatás (fűtés és melegvíz szolgáltatás) műszaki hiba (csőtörés) miatt 2025. október 08-án 8:00-16:00 óra között a teljes szolgáltatási területen szünettel – írta oldalán a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
A szakemberek jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán. 


 

 


 

 

 

 

