Érdemes készíteni a meleg plédeket, leállt a távhőszolgáltatás Kaposváron
Csőtörés miatt leállt a távhőszolgáltatás Kaposváron.
Sokan maradnak fűtés és melegvíz nélkül csütörtökön Kaposváron, ugyanis egy csőtörés miatt leállt a távhőszolgáltatás.
– Értesítjük Önöket, hogy a távhőszolgáltatás (fűtés és melegvíz szolgáltatás) műszaki hiba (csőtörés) miatt 2025. október 08-án 8:00-16:00 óra között a teljes szolgáltatási területen szünettel – írta oldalán a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
A szakemberek jelenleg is dolgoznak a hiba elhárításán.
