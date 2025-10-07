Erre nagyon figyelj, ha most adod el a lakásodat!

– NAV az illetéket az ingatlan forgalmi értéke – jellemzően összehasonlító értékadatok - alapján állapítja meg, ami nem feltétlenül egyezik meg a szerződés szerinti értékkel – közölte hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. – Az adóhivatal összehasonlító helyszíni szemlét is tarthat, külső szakértőt is bevonhat, de felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat.

Arra is felhívták a figyelmet: a lakás és a nagy értékű bútorok külön-külön eladása esetén is érdemes figyelni az adózási szabályokra. Amikor egy magánszemély egy bútorozott lakást értékesít, és az adásvételi szerződésben külön meghatározza a bútorok, illetve más ingóságok értékét, vagy külön szerződést köt az ingatlanra és külön a bútorokra, akkor a bútorok eladása ingó értékesítésként adóköteles lehet.

NAV tipp: ne csald el a bérleti díjat, mert úgyis megtalálnak.