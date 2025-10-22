Eszéken emlékeztek meg október 23-ról a Marcali diákok

Október 20-án 35 diák és két kísérő pedagógus indult útnak Marcaliból, hogy Eszéken, a történelmi múltat idézve ünnepeljék meg október 23-át. A kirándulás során a résztvevők felkeresték a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot, ahol betekintést nyerhettek a horvátországi magyar oktatás mindennapjaiba.

Marcali diákok Eszéken kirándultak

Forrás: Facebook

A diákok ellátogattak a Hermann Paulina-villához is, amely az 1956-os forradalom idején fontos szerepet játszott a Magyarországról menekülők befogadásában. A villa falai között egykor sok magyar talált menedéket, akik a megtorlások elől voltak kénytelenek elhagyni hazájukat. Az épületnél a tanulók koszorút helyeztek el, majd néma főhajtással tisztelegtek a forradalom és szabadságharc áldozatai előtt.