Madárvonulás

Somogy is dobogóra segítheti Magyarországot az Európai Madármegfigyelő Napokon

Siófok és Kaposvár is csatlakozik a kezdeményezéshez, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Október 4–5-én rendezik meg 33. alkalommal az Európai Madármegfigyelő Napokat, amelynek célja, hogy a lakosság segítségével a szakemberek minél pontosabb képet kapjanak az őszi madárvonulásról.

Krausz Andrea
Somogy is dobogóra segítheti Magyarországot az Európai Madármegfigyelő Napokon

Fotó: Krausz Andrea

Az eseményt a BirdLife International indította 1993-ban, és azóta nemcsak Európában, hanem közép-ázsiai országokban is gyűjtik az adatokat. Az Európai Madármegfigyelő Napok magyarországi koordinációját a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) végzi, amely idén 16 megyében összesen 54 helyszínen szervez programokat. Somogyban két helyszín csatlakozik a programhoz: Siófok és Kaposvár.

Európai Madármegfigyelő Napok
Európai Madármegfigyelő Napok – Somogyban is várják az érdeklődőket
Fotó: Komka Péter/MTI

Belekukkanthatunk a nagy távcsövekbe Siófokon

Siófokon október 4-én, szombaton már a kora reggeli órákban várják a madárbarátokat: a hajóállomás környékén nyolc és kilenc óra között vezetett séta során ismerkedhetnek meg a vonuló fajokkal. Később, tíz órától délidőig a Töreki-tanösvény madármegfigyelő tornya kínál lehetőséget arra, hogy a résztvevők szakértők segítségével figyeljék meg a környék gazdag madárvilágát. – Nagy teljesítményű távcsövekkel figyeljük meg a madarakat, köztük már olyan északi fajokat is, amelyek a vonulás során már megérkeztek a tóhoz – mondta Pálinkás Andor, a siófoki program főszervezője. Hozzátette, hogy a megfigyelések mellett az érdeklődőkkel is beszélgetnek, és igyekeznek választ adni a Balatonnal vagy a tó ökológiájával kapcsolatos felmerülő kérdésekre. – Megpróbáljuk idén is megnyerni a versenyt, hiszen Magyarország szinte minden kategóriában a TOP 3-ban szokott szerepelni. Ehhez azonban arra lesz szükség, hogy minél többen eljöjjenek a helyszínre, hiszen a résztvevők létszáma is beleszámít az értékelésbe – emelte ki Pálinkás Andor.

Madárgyűrűzés lesz Kaposváron

Október 5-én, vasárnap Toponár és Orci között, az úgynevezett Orci-réten nyolc és tizenkét óra között madárgyűrűzéssel egybekötött megfigyelést rendeznek. Itt testközelben is láthatók lesznek a kismadarak, ahogy a szakemberek a lábukra helyezik a jelölőgyűrűt.  – Mi körülbelül harminc–negyven résztvevőre számítunk. Mivel mindenhol egy időben zajlik a program, egy pillanatnyi képet kaphatunk arról, hogy Európa-szerte hol és milyen madarak jelennek meg, és mely fajok fordulnak elő a legnagyobb számban – mondta Szentpáli András, az MME Kaposvári Helyi Csoportjának titkára. Hozzátette, hogy az általuk kijelöt bokros helyszínen nagyon sokféle madár előfordulhat, korábban láttak itt már rétisast is. 

Magyarország ismét a Európai Madármegfigyelő Napok élmezőnyében 

Az Európai Madármegfigyelő Napok minden évben nemzetközi versenyként is zajlik, hiszen a résztvevő országok között a helyszínek, a megfigyelők és a látott madarak száma alapján alakul ki a sorrend. Tavaly 36 ország, közel ezer helyszín és több mint 24 ezer résztvevő összesen 3,5 millió madarat számolt meg, Magyarország pedig ismét az élmezőnyben végzett.
A szervezett programok mellett bárki bekapcsolódhat önállóan is: elegendő feljegyezni a megfigyelés helyszínét, a résztvevők számát, a látott madarak mennyiségét és leggyakoribb fajaikat, majd beküldeni az adatokat az MME online űrlapján vasárnap délutánig. Az összesített eredményeket az egyesület október 6-án teszi közzé, így a magyar megfigyelők hozzájárulhatnak ahhoz, hogy idén is előkelő helyen szerepeljen hazánk a nemzetközi rangsorban.
 

 

