október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

2 órája

Itt található Somogyban az év legszebb háza – országos díjat nyert ez az épület

Címkék#fődíj#pályázat#Év háza#Ripszám János#Somogytúr#díj

Somogytúri épület nyerte el a fődíjat a legrangosabb hazai független építészeti versenyen. A tervezők az Év háza pályázat díjátadóján vehették át a legnagyobb elismerést.

Krausz Andrea

Megtartották az Év háza verseny díjátadó ünnepségét Budapesten, melyen a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíját egy,  a nagyközönség számára már ismert somogytúri épület nyerte el. A lakóház ugyanis idén tavasszal az Év Balatoni Háza versenyen a Somogyi Építészek Kamarájának különdíjában részesült. A nyertest 23 családi ház és 3 társasház közül választották ki.

Év háza Somogytúr
Az Év háza lett a somogytúri major – lakóházból és vendégházból álló épületegyüttes 
Fotó: Bata Tamás

Nem hagyományos épület

A díjat Villányi Norbert és V. Marton Rozália, a somogytúri ház tervezői vehették át – Az épület nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus: az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét – fogalmazott Szoják Balázs, építész, a pályázat kurátora az evhaza.hu oldalon.

Somogyi díjban is részesült 

A lakóházból és vendégházból álló majorról májusban a siófoki Ybl-díjas építész, Ripszám János is elismerően nyilatkozott, miután a bíráló bizottság tagjaként az Év Balatoni Háza verseny különdíját adományozták az épületegyüttesnek. – A telek egy zsákutca végén található, távol a faluképre jellemző fésűs beépítéstől. A tervezők úgy döntöttek, hogy nem a hagyományos beépítési módot követik, hanem a környező erdő adottságaihoz igazítják az épületeket. A lakófunkciókat három külön épületbe osztották, amelyek harmonikusan illeszkednek a már meglévő régi házhoz – mondta a Sonline.hu-nak Ripszám János.

Egy másik balatoni épület is nyert az Év háza pályázaton

Csaknem negyven éve az a pályázat célja, hogy évről évre megismertesse a szakmával és a közönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek tart. A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu