Itt található Somogyban az év legszebb háza – országos díjat nyert ez az épület

Megtartották az Év háza verseny díjátadó ünnepségét Budapesten, melyen a családi házak és társasházak összevont kategóriájának fődíját egy, a nagyközönség számára már ismert somogytúri épület nyerte el. A lakóház ugyanis idén tavasszal az Év Balatoni Háza versenyen a Somogyi Építészek Kamarájának különdíjában részesült. A nyertest 23 családi ház és 3 társasház közül választották ki.

Az Év háza lett a somogytúri major – lakóházból és vendégházból álló épületegyüttes

Fotó: Bata Tamás

Nem hagyományos épület

A díjat Villányi Norbert és V. Marton Rozália, a somogytúri ház tervezői vehették át – Az épület nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus: az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét – fogalmazott Szoják Balázs, építész, a pályázat kurátora az evhaza.hu oldalon.

Somogyi díjban is részesült

A lakóházból és vendégházból álló majorról májusban a siófoki Ybl-díjas építész, Ripszám János is elismerően nyilatkozott, miután a bíráló bizottság tagjaként az Év Balatoni Háza verseny különdíját adományozták az épületegyüttesnek. – A telek egy zsákutca végén található, távol a faluképre jellemző fésűs beépítéstől. A tervezők úgy döntöttek, hogy nem a hagyományos beépítési módot követik, hanem a környező erdő adottságaihoz igazítják az épületeket. A lakófunkciókat három külön épületbe osztották, amelyek harmonikusan illeszkednek a már meglévő régi házhoz – mondta a Sonline.hu-nak Ripszám János.

Egy másik balatoni épület is nyert az Év háza pályázaton

Csaknem negyven éve az a pályázat célja, hogy évről évre megismertesse a szakmával és a közönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek tart. A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri.

