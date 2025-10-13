október 13., hétfő

Bolti szarkák

Ez a két nő cipőért ment a kaposvári üzletbe, de fizetni elfelejtett - ismered őket?

Cipőket lopott két ismeretlen nő Kaposváron.

Harsányi Miklós

– A rendelkezésre álló adatok alapján, a felvételeken látható két nő október 1-jén 13 óra 30 körül Kaposváron, az egyik Áchim András utcai üzletből tulajdonított el cipőket – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK).

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseménnyel, vagy a felvételen látható személlyel kapcsolatban információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a Kaposvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, a 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 12. szám alatt, vagy hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 82/ 502-700 telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tegyenek bejelentést az ingyenesen hívható 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

