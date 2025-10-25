október 25., szombat

1 órája

Ezen a napon nem lehet autópálya-matricát vásárolni

Címkék#Facebook#Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt#autópálya matrica

Karbantartás miatt ebben az idősávban nem tudunk majd autópálya-matricát vásárolni, így nem árt időben gondoskodnunk róla.

Molnár Dániel

2025. október 26-án, vasárnap hajnalban informatikai rendszerfejlesztés miatt rövid ideig nem lesz elérhető az e-matrica és viszonylati jegy vásárlás, valamint a HU-GO egyenlegfeltöltés. A fejlesztés a nyári időszámítás szerint 01:45-kor kezdődik, és a téli időszámítás szerint 03:15-ig tart – Írta Facebook bejegyzésében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Az időszakban nem lehet vásárolni díjköteles úthasználati jogosultságot, ezért a közlekedőknek előre, a rendszerkarbantartás előtt kell rendezniük az útdíjat. A fedélzeti eszközzel közlekedők bevallásai megfelelő egyenleg esetén a karbantartást követően befogadásra kerülnek.

 

